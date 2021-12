Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Dante menyelesaikan pendidikan D2 PGSD di IKIP Bandung pada 1994. Kemudian pada 2000 menyelesaikan S1 jurusan matematika di Universitas Pasundan. Pada 2007, dia menyelesaikan S2 dalam Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Semangatnya yang besar untuk pendidikan dan mendukung pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mendorongnya mengikuti program Courses The International Summer School, Special Needs Education di University of Oslo–Norway pada 2011. Setahun kemudian, dia menyelesaikan pendidikan doktoral pada program studi bimbingan dan konseling di Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Sekarang, Dante menjadi instruktur pelatihan di Cipta Aliansi Edukasi Indonesia untuk program penanganan anak berkebutuhan khusus bagi para guru, dan orang tua. Dia juga menjadi pemerhati dalam memahami dan mendidik anak berkebutuhan khusus.

