5 Nominator Grammy Awards 2022 yang Berjuang untuk Kesehatan Mental

Billie Eilish, yang memenangkan Record of the Year pada 2020 dan 2021, mengungkapkan peristiwa empat tahun lalu saat dia terdiagnosa mengalami Sindrom Tourette. "Sindom ini membuat segala sesuatu yang mudah menjadi jauh lebih sulit bagiku," tulis Billie Eilish di akun Instagramnya.

Satu minggu setelah menerima penghargaan untuk Lagu Asli Terbaik, Billie Eilish yang berusia 20 tahun naik panggung dan tampil bersama saudara laki-lakinya, Finneas, di Grammy Awards 2022. Mereka bersaing untuk tujuh piala, termasuk Song of the Year dan Rekor Tahun Ini.

Ariana Grande mengungkapkan kondisi itu dua tahun kemudian dengan mengunggah gambar pemindaian otaknya di Instagram. Ikon pop berusia 28 tahun itu kemudian menulis tentang pengalamannya, termasuk dalam single di 2018 berjudul "Get Well Soon". Dia terus menyuarakan perjuangan hidup dengan post-traumatic stress disorder atau PTSD.

Nominasi Grammy: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Penampilan Pop Solo Terbaik, Penampilan Duo/Grup Pop Terbaik, Album Vokal Pop Terbaik, Penampilan R&B Terbaik, Video Musik Terbaik Penyanyi Justin Bieber. REUTERS/Mario Anzuoni

Pemenang dua kali Grammy Award, Justin Bieber, 28 tahun, pernah secara terbuka membahas hidup dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, depresi, dan kecemasan di media dan di platform media sosial. Dia bahkan mengunggah foto sesi terapi di Instagram.

Tahun ini Justin Bieber meraih delapan Grammy Awards, termasuk Penampilan R&B Terbaik untuk "Peaches" dan Album of the Year for Justice (Triple Chucks Deluxe), menyamai Doja Cat dan H.E.R. Banyak orang dengan ADHD memiliki satu atau lebih komorbiditas atau diagnosis tambahan, seperti depresi, kecemasan, perbedaan belajar, gangguan menentang oposisi, atau kondisi lainnya.