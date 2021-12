Hari Difabel Sedunia, Tokopedia Rilis Voice Over untuk Bantu Disabilitas Netra

TEMPO.CO, Jakarta - Merayakan Hari Difabel Sedunia hari ini 3 Desember 2021, Tokopedia meluncurkan fitur voice over. Fitur ini memudahkan difabel, khususnya tuna netra, menggunakan aplikasi belanja itu untuk memenuhi kebutuhan hingga menciptakan peluang. “Lewat fitur ini kami berharap Tokopedia bisa menjadi platform yang semakin inklusif dan mempermudah lebih banyak masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk rekan-rekan difabel,” ungkap Ferico Samuel, Engineering Manager Tokopedia sekaligus pengembang fitur tersebut pada 3 Desember 2021.

Ferico juga menjelaskan bahwa kehadiran fitur itu tidak lepas dari kontribusi difabel yang sekaligus menjadi pengguna Tokopedia, “Fitur voice over terus dikembangkan sesuai masukan rekan-rekan difabel yang menggunakan Tokopedia agar selalu relevan dengan kebutuhan mereka.”

Ferico berharap voice over bisa mempermudah para disabiltas netra untuk menggunakan aplikasi Tokopedia. Memang sudah banyak disabilitas netra yang menggunakan aplikasi voice over tersendiri di gadget mereka. Namun dengan fitur terbaru itu, disabilitas netra akan semakin jelas mendapatkan informasi tentang barang yang akan dibelanjakannya. "Dulu sebelum dioptimatisasi, melalui voice over, disabilitas netra hanya akan mendengar 'tombol bisa ditekan. Buka kurung. 5 tutup kurung'. Dengan fitur ini, voice over akan berbunyi 'rating barang 5. Ada 400 komentar dari seribu pembeli'. Informasi yang lebih jelas itu akan membuat teman tuna netra lebih nyaman dan mudah dimengerti," kata Ferico.

Salah satu tuna netra pengguna Tokopedia, Maria Hardono, berkata fitur voice over Tokopedia membantunya dalam proses belanja daring. "Saya bisa mendengarkan review produk dari pembeli lain, berbelanja dengan e-wallet dan mengikuti berbagai promo serta live shopping,” katanya.

Maria bercerita, ia kerap membandingkan harga ketika belanja offline dengan harga barang yang ada di Tokopedia. Ketika datang ke toko secara langsung ada banyak tantangan yang harus dihadapinya. Ia harus bertanya soal letak barangnya, datang ke rak barang tersebut, hingga memonitor harganya. Tidak jarang ia meminta bantuan kepada petugas toko untuk mempermudahnya menjangkau barang yang hendak dibeli. "Sudah pegang barang itu, biasanya aku cek di Tokopedia dengan voice over. Kalau ternyata lebih murah, ya barangnya aku kembalikan," kata wanita yang berprofesi sebagai dosen itu," katanya.

Tuna netra lain yang merupakan pengguna sekaligus pelaku usaha di Tokopedia, M. Reza Akbar, mengatakan sejak ia menggunakan fitur voice over di Tokopedia, ia merasa menjadi lebih mandiri. "Khususnya dalam memenuhi kebutuhan harian serta menjalankan bisnis secara lebih mudah dan juga nyaman,” kata pria yang sudah mendapat predikat pembeli Diamond di aplikasi itu.

Saat ini, fitur voice over sudah bisa diakses melalui sistem iOS dan akan terus dikembangkan ke segala jenis sistem smartphone, termasuk Android.

