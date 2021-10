Peserta Seleksi Komisi Nasional Disabilitas Menjalani Uji Kompetensi Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 51 peserta seleksi Komisi Nasional Disabilitas atau KND menjalani uji kompetensi atau profile asessment mulai hari ini, Rabu sampai Jumat, 20-22 Oktober 2021. Uji kompetensi berlangsung di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur.

Lantaran uji kompetensi harus tatap muka, para peserta wajib membawa hasil tes negatif Covid-19 melalui swab antigen maupun RT-PCR. Sebelum menjalani uji kompetensi, para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia berkumpul di Hotel Best Western Premiere The Hive di Cawang, Jakarta Timur.

Sebanyak 51 dari 146 pelamar calon anggota Komisi Nasional Disabilitas ini telah lulus seleksi kualitas. Hasil seleksi kualitas ini diumumkan lewat daring pada Kamis, 30 September 2021 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Nomor 46/KND/9/2021.

Dari 51 peserta uji kompetensi ini, panitia seleksi akan memilih 21 nama untuk mengikuti tes kesehatan dan wawancara. Dari 21 nama itu kemudian diambil 14 nama untuk diserahkan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi lantas memilih tujuh anggota Komisi Nasional Disabilitas.

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas merupakan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020. Komisi Nasional Disabilitas berdiri untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Komisi Nasional Disabilitas bertugas memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas merupakan wujud dari implementasi dan pemantauan terhadap Convention of The Right of Person With Disabilities (CRPD).

