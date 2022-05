Beaches Resorts di Karibia, Tempat Liburan Keluarga dengan Anggota Autistik

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan akomodasi wisata Beaches Resorts di Karibia menjadi tempat berlibur ramah penyandang autisme. Mengutip laman Travel Pulse, pengelola destinasi wisata itu telah membekali para pekerjanya tentang bagaimana melayani tamu dengan autisme.

Tempat tersebut memperoleh sertifikasi dari International Board of Credentialing and Continuing Education Standards atau IBCCES, sebuah lembaga yang memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk para profesional yang bekerja dengan penyandang autisme dan gangguan kognitif lainnya di berbagai industri. Dengan pengetahuan tersebut, maka keluarga dengan anggota autistik diharapkan dapat berlibur bersama dengan nyaman.

Di Beaches Resorts Karibia terdapat perkemahan khusus anak yang memungkinkan mereka bermain sambil belajar sesuai kebutuhan. Para orang tua cukup memberitahu petugas tentang karakteristik anak mereka saat bermain, dan petugas akan melakukan berbagai kegiatan seru bersama anak. Dalam perkemahan, terdapat permainan yang melibatkan keterampilan motorik dan emosional anak.

Beaches Resorts di Karibia ini juga menampilkan berbagai karakter Sesame Street, termasuk Julia, tokoh dengan autisme. Anak-anak dapat menikmati aktivitas menyenangkan seperti Amazing Art with Julia sebagai bagian dari program Sesame Street and Autism: See Amazing in All Children. Karakter lain juga menawarkan aktivitas menyenangkan, seperti kelas membuat kue dengan Cookie Monster.

Salah satu program khusus di Beaches Resorts Karibia ini yang juga menarik untuk anak adalah belajar snorkeling atau menyelam dangkal. Soal makan, para tamu dapat memilih aneka hidangan di puluhan restoran Beaches Resorts Karibia. Jika ingin menyesuaikan makanan dengan kebutuhan anggota keluarga autistik, tamu tinggal menyampaikannya kepada petugas apabila ada diet khusus atau alergi tertentu.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

