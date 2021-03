Joe Biden Teken Paket Bantuan Pandemi USD 1,9 Triliun, Termasuk Buat Difabel

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani paket bantuan selama pandemi Covid-19 sebesar USD 1,9 triliun. Paket bantuan bernama The American Relief Plan yang disahkan pada Kamis, 11 Maret 2021, tersebut termasuk dana stimulus bagi difabel.

Senator Patty Murray mengatakan The American Relief Plan ini merupakan paket bantuan paling komplet sejak pandemi Covid-19 berlangsung selama setahun terakhir. "Penyandang disabilitas dapat memanfaatkan dana stimulus tersebut dalam mendapatkan akses pelayanan dan menyewa tenaga profesional untuk pendamping," kata Murray seperti dikutip dari Disability Scoop, Sabtu 13 Maret 2021.

Seperti diketahui, penyandang disabilitas termasuk salah satu kelompok yang paling rentan terpapar Covid-19 sekaligus menderita kerugian selama pandemi. Senator Patty Murray turut memperjuangkan perhatian khusus bagi difabel, terutama selama wabah terjadi.

Kelompok penyandang disabilitas, menurut Patty Murra, telah berjuang untuk mendapatkan dana tambahan bagi ketersediaan akses ke sarana dan fasilitas kesehatan sejak tahun lalu. Selama wabah terjadi, mereka harus menunggu berbulan lamanya untuk mengakses sarana kesehatan sekaligus layanan pendampingan.

Peter Berns, Chief Excecutive Officer The Arc, organisasi yang melayani difabel mental intelektual, mengatakan hampir setahun lamanya kelompok yang paling membutuhkan pendampingan, yakni penyandang disabilitas intelektual dan mental, berjuang agar kebutuhan mereka bisa tersedia. "Kami menghadapi sistem dan aturan yang cukup alot supaya kebutuhan pendampingan ini terpenuhi," kata Peter Berns.

Penyedia jasa pelayanan disabilitas, The American Network of Community Option and Resource (Ancor), Barbara Merril mengatakan, The American Relief Plan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, terutama yang paling terimbas pandemi Covid-19, sekaligus perhatian yang besar pada penyalurannya.

"Kita harus memantau bagaimana penggunaan dana dalam berbagai bentuk dan memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, yakni difabel," ujar Merril.

